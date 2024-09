Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht - E-Scooter-Fahrer verletzt

Düren (ots)

Am Mittwoch (11.09.2024) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Straße "Am Sandberg" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Düren leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Der 46-Jährige hielt zunächst an einer Rotlicht zeigenden Ampel auf der Cyriakusstraße, bevor er bei Grünlicht in Richtung der Straße "Am Sandberg" fuhr. Zeugen, die sich im Pkw hinter ihm befanden, bestätigten diesen Ablauf. Im Rückspiegel konnten die Zeugen zudem einen Pkw mit Anhänger erkennen, der von der Kreuzauer Straße nach links in die Straße "Am Sandberg" einbog. Die Zeugen überholten den E-Scooter-Fahrer aufgrund seiner geringen Geschwindigkeit. Auch der unbekannte Fahrer des Pkw mit Anhänger setzte zum Überholen an. Dabei hielt er offenbar nicht genügend Abstand zum 46-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Der Anhänger des Fahrzeugs touchierte nach bisherigem Ermittlungsstand den E-Scooter, woraufhin der 46-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Es ist möglich, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. In diesem Fall wird der Fahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht zudem weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 60-70 Jahre alt - graues Haar

Sowohl Zeugen als auch der Unfallverursacher werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell