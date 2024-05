Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Besitzer kann sein S-Pedelec bei der Polizei orten - zwei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.05.2024, gegen 08.00 Uhr, erschien der Besitzer eines S-Pedelec beim Polizeirevier in Lörrach, da er sein am 12.05.2024 in Basel/Schweiz entwendetes S-Pedelec an diesem Standort orten konnte. Zuvor am Montag, 13.05.2024, gegen 00.05 Uhr, wurden in Steinen in der Bahnhofstraße ein 28 Jahre alter Mann sowie ein 26 Jahre alter Mann von der Polizei kontrolliert, da diese mit dem S-Pedelec unterwegs waren. Bei einer Befragung verwickelten sich die Beiden in Widersprüche. Aufgrund der unklaren Besitzverhältnisse wurde das S-Pedelec sichergestellt und zum Polizeirevier nach Lörrach transportiert, wo es schlussendlich dem in der Schweiz wohnhaften Besitzer wieder ausgehändigt werden konnte.

