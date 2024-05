POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung auf der Umgehungsstraße Haltingen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 15. Mai 2024 warfen bislang Unbekannte einen Stein gegen eine Scheibe einer Bäckerei in der Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße in Freiburg. Außerdem wurde gegen die Scheibe getreten, vermutlich, um so in die Bäckerei einzubrechen. Zu einem vollendeten Einbruch kam es jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden in bislang ...

