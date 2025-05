Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauch zieht über Hobeuken

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung, die sich über die Mittelstraße, Hobeuken und die Quellenburgstraße verbreitete, wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitag gegen 10.00 Uhr alarmiert. An der oberen Mittelstraße konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle auf einem ausfindig machen. Dort brannte auf einer Fläche von 3 mal 3 Metern Grünschnitt. Der Grundstückseigentümer zog den Grünschnitt mit einem Radlader auseinander, so dass die Feuerwehr den Brand mit einem C-Rohr ablöschen konnte. Anschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzende war gegen 12.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell