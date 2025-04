FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots) - Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.10 Uhr zu einem Schulgebäude an der Langenbruchstraße gerufen. Dort war bei Bauarbeiten im Gebäude eine Rauchentwicklung entstanden. Ein Schadenfeuer konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht feststellen, so dass ein weiters Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich wurde. Der Einsatz konnte gegen 10.00 Uhr beendet werden. Gegen 10.05 Uhr ...

mehr