Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Rückt mehrfach aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.10 Uhr zu einem Schulgebäude an der Langenbruchstraße gerufen. Dort war bei Bauarbeiten im Gebäude eine Rauchentwicklung entstanden. Ein Schadenfeuer konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht feststellen, so dass ein weiters Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich wurde. Der Einsatz konnte gegen 10.00 Uhr beendet werden. Gegen 10.05 Uhr unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst in der Straße am Ostermanns Holz beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen. Gegen 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel dann zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 43 kurz vor der Abfahrt Herbede gerufen. Dort war es zu einem Auffahrunfall mit zwei PKW gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Fahrzeuginsassen, darunter ein Kleinkind in einer Babyschale, die Fahrzeuge bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 15.15 Uhr.

