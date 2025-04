Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Motorradfahrerin verunglückt auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr gegen 11.50 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster aus. Dort war eine Motorradfahrerin auf der linken Fahrspur verunfallt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Motorradfahrerin bereits vom Rettungsdienst versorgt. Dabei unterstützte die Feuerwehr und sicherte die Unfallstelle ab. Weiterhin wurde ein Landeplatz für den angeforderten Rettungshubschrauber gesichert, mit dem die Patientin in ein Bochumer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 13.20 Uhr beenden.

