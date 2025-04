Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Heckenbrand in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15 Uhr zu einem Vegetationsbrand in der Straße "Auf Brockhausen" alarmiert. Vor Ort war eine Hecke auf einem Grundstück in Brand geraten. Dies sorgte für eine weit sichtbare Rauchentwicklung. Anwohner hatten bereits Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch eingeleitet. Eine weitere Ausbreitung konnte daher eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte die Brandbekämpfung fort und kontrollierte den Bereich bis zum Erkalten mit einer Wärmebildkamera.

Nach 30 Minuten endete der Einsatz. Vor Ort waren acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Fotos: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell