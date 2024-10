POL-PDWIL: Einbruch in einen Baucontainer

Wehlen (ots) - Im Zeitraum von Montag, 14.10.24 bis Donnerstag, 24.10.2024 fanden in der Langgasse in Bernkastel-Kues, OT Wehlen, Bauarbeiten statt, aufgrund derer die Anwohner ihre Fahrzeuge auf dem Vorhof der Wehlerner Kirche, Langgasse 2, abstellen mussten. Im Rahmen des Rangierens beim Ein- bzw. Ausparken kam es zu Beschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher vom ...

mehr