POL-MI: Mutmaßliche Schrottsammler entwenden Schmuck

Preußisch Oldendorf (ots) - (TB) Auf der Spiegelstraße in Höhe Blumenstraße musste ein Pedelec-Fahrer am vergangenen Donnerstag (24.07.) eine Vollbremsung machen, um so eine Kollision mit einem BMW zu verhindern. Hierbei stürzte der junge Mann. Den Angaben nach befuhr der Preußisch Oldendofer gegen 21 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Spiegelstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz bevor der die Blumenstraße ...

