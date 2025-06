Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nahe Elcherath

Elcherath (ots)

Am Sonntag, dem 01.06.2025 ist es gegen 05:30 Uhr in der Ortschaft 54614 Elcherath auf der K 101 aus Belgien kommend in Fahrtrichtung Weißenhof zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem rechts neben der Fahrbahn gelegenen Zaun, wodurch Sachschaden an diesem entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen braunen BMW der Serien 1er oder 3er BMW handeln. An dem Fahrzeug entstand zumindest Sachschaden im Bereich des rechten Seitenspiegels.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell