Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven-Millich (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche aus Hückelhoven befuhr am 24. März, gegen 7.40 Uhr, mit einem E-Scooter die Gronewaldstraße in Richtung Ratheim. Dabei fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem dortigen Radweg. Am Kreisverkehr Gronewaldstraße/ Millicher Straße beabsichtigte sie, die Abfahrt der A 46 an einer Überquerungshilfe zu passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der kurz in der Abfahrt stand und wieder anfuhr, als die junge Frau die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden und verletzte sich. Nach dem Geschehen stand sie erschrocken auf und fuhr in Richtung Ratheim davon. Daraufhin setzte auch der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Mann. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen Bart. Er war mit einem weißen Fahrzeug unterwegs, vermutlich einer Limousine, mit dunklen Sitzen. Er sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell