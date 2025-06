POL-F: 250607 - 0597 - Frankfurt - Heddernheim: 60-Jähriger zeigt Hitlergruß - Tatverdächtiger ermittelt

Frankfurt (ots) - (bo) Der seit Mittwochabend (4. Juni 2025) vermisste 43-jährige Sebastian H. wurde angetroffen. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird somit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) ...

