Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Mittwochnachmittag (30.04.2025) bis Montagmorgen (05.05.2025) kam es auf einem Industriegelände in der Asbacher Straße in Linz am Rhein zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entfernten das Vorhängeschloss eines Anhängers und entwendeten anschließend einen hochwertigen Hochdruckreiniger und Schläuche. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am ...

