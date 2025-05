Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tödlicher Motorradunfall auf der L286

Rosenheim (Kreis AK) (ots)

Am 06.05.25, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus der VGV Betzdorf-Gebhardshain die Landesstraße 286 aus der Ortslage Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim (Kreis AK). Ausgangs einer Senke verlor er aus bislang unbekannten Grund die Kontrolle über sein Zweirad. Dieses geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der 20-jährige wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt bei dem folgenden Sturz so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L286 gesperrt. Die Polizei Betzdorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Straßenmeisterei und Feuerwehr an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell