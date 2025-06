Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250606- 0595 Frankfurt- Seckbach: Unfall mit hohem Sachschaden und Beeinträchtigung des Schienenverkehrs

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Mittag (5.Juni 2025) gegen 11:40 Uhr verunfallte ein Autofahrer in der Borsigallee, sodass ein hoher Sachschaden entstand und der Schienenverkehr beeinträchtigt wurde.

Ein 51- jähriger Autofahrer verwechselte vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal, als er ein Parkhaus in der Borsigallee verließ.

Das Fahrzeug beschleunigte entsprechend, durchbrach die Schranke der Ausfahrt, überquerte die Fahrbahn der Borsigallee und prallte in den gegenüberliegenden Bahnsteig der Haltestelle "Kruppstraße".

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich weder Personen, noch Bahnen an der Haltestelle, sodass niemand verletzt wurde. Auch der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Die Haltestelle wurde jedoch so stark beschädigt, dass auch die Schienen in Mitleidenschaft gezogen wurden und in den kommenden Tagen repariert werden müssen.

Am Fahrzeug entstand ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell