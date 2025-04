Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Flüchtiger Sattelzug nach Parkplatzunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag (25.04.2025) um 5.55 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Landhagen in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger aus Weilerswist schlief in seinem Lkw, als er durch einen Knall und eine Bewegung seines Fahrzeugs geweckt wurde. Als er aus dem Fahrzeug schaute sah er einen Sattelzug mit einer weißen Zugmaschine davon fahren. Der geparkte Lkw wurde an der rechten Seite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

