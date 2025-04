Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen. Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (26.04.2025) um 22.15 Uhr ereignete sich in Everswinkel auf der K 19 in Richtung Raestrup ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Everswinkler befuhr mit seinem Auto die K 19 in Richtung Raestrup. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Everswinkler unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt.

