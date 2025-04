POL-WAF: Warendorf-Milte. Einbruch in Apotheke - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - In der Zeit vom 01.05.2025 bis 06.05.2025 findet in Ahlen die Maikirmes statt. Aufgrund der erforderlichen polizeilichen Präsenz entfallen in dieser Zeit die Sprechstunden bei den Bezirksdienstbeamten an den Standorten Sendenhorst, Albersloh und Drensteinfurt. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

