Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250605 - 0593 Frankfurt - Westend: Raub mit Pfefferpistole - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwochabend (4. Juni 2025) beraubten Unbekannte eine Person und beschossen eine weitere mit einer Pfefferpistole. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 20:30 Uhr befand sich der 23-jährige Geschädigte bisherigen Erkenntnissen zufolge in einem Hinterhof der Robert-Mayer-Straße, als ihm ein bislang Unbekannter mit einer Pfefferpistole beschoss und die Tasche des Geschädigten an sich nahm. Der Räuber und seine beiden Komplizen flüchteten sodann in nördliche Richtung. Im Rahmen der Flucht begegnete das Räubertrio einem 21-Jährigen, welchen der Unbekannte ebenfalls mit einer Pfefferpistole beschoss. Daraufhin setzten die Unbekannten ihre Flucht fort.

Die männlichen Täter können als circa 20-25 Jahre alt und mit schwarzen Haaren beschrieben werden. Zudem sollen sie Trainingsanzüge getragen haben und einer der Unbekannten soll 170cm - 180cm groß gewesen seien.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, zum Tathergang oder zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell