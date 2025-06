Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250606 - 0596 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferpistole - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (4. Juni 2025) auf Donnerstag (5. Juni 2025) schoss ein bislang Unbekannter einer 20-Jährigen vermutlich mit einer Pfefferpistole ins Gesicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es vor der Tat gegen 23:50 Uhr zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen der Geschädigten und den beiden Tatverdächtigen. Über die Moselstraße verlagerten sich die Streitigkeiten in Richtung Kaiserstraße. Sodann schlug einer der beiden die Geschädigte in der Windmühlstraße. Der andere zog anschließend vermutlich eine Pfefferpistole, welche er der 20-Jährigen zuvor zeigte und schoss dieser ins Gesicht. Eine Polizeistreife fand die Geschädigte auf dem Gehweg liegend auf und brachte diese in ein umliegendes Krankenhaus. Mit Hilfe der Videoschutzanlage rekonstruierten die Beamten den Tathergang und nahmen den Tatverdächtigen, welcher die Geschädigte zuvor schlug, kurze Zeit später fest und brachten diesen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Sein Komplize mit der Pfefferpistole, welcher als circa 20-30 Jahre, circa 195cm groß und schwarz gekleidet beschrieben werden kann, befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Flüchtigen geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 55120 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

