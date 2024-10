Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrerin stürzt auf Moltkestraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (18.10., 22.30 Uhr) kam eine 59-jähriger Gütersloherin mit ihrem Pedelec auf der Moltkestraße zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Die Frau befuhr die Moltkestraße in Richtung Bismarckstraße stadtauswärts. Bei dem Versuch auf den Gehweg zu wechseln, verlor sie die Kontrolle und stürzte. Mit dem Rettungsdienst wurde die 59-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus transportiert.

