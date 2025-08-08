PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Seitenscheibe eingeschlagen

Minden (ots)

(SN) Ein geparkter Pkw rückte am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Sporthalle am Bessel-Gymnasium an der Hahler Straße ins Visier von Autoknackern.

Dazu schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe des schwarzen Smart Forfour ein und entwendeten daraus eine Geldbörse. Zeugen wiesen den geschädigten Autofahrer schließlich gegen 19.30 Uhr auf eine Beschädigung an seinem Auto hin. Das Auto hatte seit etwa 18 Uhr an Ort und Stelle gestanden.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

