BPOL-CUX: Gewässerverunreinigung auf der Nordsee festgestellt - Ermittlungen aufgenommen

Am Donnerstag, dem 20. März, hat ein Satellit der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) erneut eine großflächige Gewässerverunreinigung in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone festgestellt. Das Einsatzschiff der Bundespolizei BP 83 BAD DÜBEN verlegte an die genannte Position und stellte einen leichten Ölfilm mit einer Ausdehnung von 1.500 mal 200 Metern fest.

Die Ausdehnung des Ölfilmes wurde bei einem anschließenden Überflug durch das Ölaufklärungsflugzeug des Havariekommandos optisch bestätigt.

Vor Ort wurden zwei Gewässerproben und eine Hintergrundbelastungsprobe gezogen. Ein möglicher Verursacher der Verunreinigung konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den maritimen Ermittlungsdienst der Bundespolizei aufgenommen.

