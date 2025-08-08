PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Raubdelikten in Bad Oeynhausen: 19-Jähriger geht in U-Haft

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach den vier vermeldeten Raubstraftaten rund um das Parkhaus Sültebusch sowie an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen ist ein 19-jähriger Beschuldigter nicht mehr auf freiem Fuß.

So wurde der am Mittwoch ins Polizeigewahrsam gebrachte Bad Oeynhausener (wir berichteten) auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft an. Daraufhin wurde der Heranwachsende einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:14

    POL-MI: Seitenscheibe eingeschlagen

    Minden (ots) - (SN) Ein geparkter Pkw rückte am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Sporthalle am Bessel-Gymnasium an der Hahler Straße ins Visier von Autoknackern. Dazu schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe des schwarzen Smart Forfour ein und entwendeten daraus eine Geldbörse. Zeugen wiesen den geschädigten Autofahrer schließlich gegen 19.30 Uhr auf eine Beschädigung an seinem Auto hin. Das Auto hatte seit ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 15:35

    POL-MI: Weitere Raubdelikte beschäftigen Polizei

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Zwei weitere Raubdelikte in Bad Oeynhausen - an der Kanalstraße und am Parkhaus Sültebusch - führten am Mittwoch zu einem Einsatz der Polizei. Bereits am Dienstag (wir berichteten) war eine Gruppe mutmaßlich Jugendlicher durch eine versuchte Raubstraftat aufgefallen. In diesem Zusammenhang prüft die Polizei derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht und sucht nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren