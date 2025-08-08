Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Raubdelikten in Bad Oeynhausen: 19-Jähriger geht in U-Haft

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach den vier vermeldeten Raubstraftaten rund um das Parkhaus Sültebusch sowie an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen ist ein 19-jähriger Beschuldigter nicht mehr auf freiem Fuß.

So wurde der am Mittwoch ins Polizeigewahrsam gebrachte Bad Oeynhausener (wir berichteten) auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft an. Daraufhin wurde der Heranwachsende einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

