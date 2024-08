Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:45 Uhr, parkte ein weißer Audi in der Darmstädter Straße in Höhe der Hausnummer 35 in Heppenheim auf dem äußeren rechten Parkplatz vor dem dortigen Friseursalon. Der weiße Audi wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vorne rechts am Kotflügel/Radlauf beschädigt. An dem Fahrzeug ist rote Farbe sichtbar, so dass nach einem roten Fahrzeug als Unfallverursacher gesucht wird.

Die Polizei in Heppenheim sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706-0 in Verbindung zu setzen.

