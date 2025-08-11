PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuber-Trio attackiert 25-Jährigen am helllichten Tag

Minden (ots)

(SN) Zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes kam es am späten Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr in den Bastauwiesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

So war der Geschädigte zu der genannten Uhrzeit fußläufig auf einem in Richtung der Straße "Zum Hopfengarten" verlaufenden Feldweg - der Verlängerung des Grummetswegs - unterwegs, als plötzlich drei männliche Personen aus einem südlichgelegenen Schilfstreifen hervortraten. Dabei forderte das Trio die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der Mann aus dem Kreis Herford dem nicht nachkam, kam es zum körperlichen Angriff. Dabei erlitt der 25-Jährige durch Schläge und Tritte offenbar leichtere Verletzungen.

Als sich der Mann zur Wehr setzte, flüchtete das Täter-Trio in nordöstlicher Richtung über anliegende Ackerfelder. Die eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Ergebnis. Eine RTW-Besatzung übernahm die Behandlung des Verletzten und brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden.

Alle Täter dürften in einem geschätzten Alter von 20-25 Jahren und zwischen 175 und 185 cm groß sein. Am markantesten erwies sich das Erscheinungsbild eines der Unbekannten. Dieser hatte blonde Haare und trug während der Tat weiße Handschuhe sowie eine weiße Sturmhaube.

Hinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 01:56

    POL-MI: Autofahrer (61) wird lebensgefährlich verletzt

    Minden (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist ein Pkw-Fahrer auf dem Petershäger Weg in Minden lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-jährige Hiller befuhr um 16.30 Uhr mit seinem VW Tiguan den Feldweg im Ortsteil Kutenhausen in Fahrtrichtung Stemmer. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Petershäger Weg/ Feldweg übersah ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 08.08.2025 – 13:57

    POL-MI: Nach Raubdelikten in Bad Oeynhausen: 19-Jähriger geht in U-Haft

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Nach den vier vermeldeten Raubstraftaten rund um das Parkhaus Sültebusch sowie an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen ist ein 19-jähriger Beschuldigter nicht mehr auf freiem Fuß. So wurde der am Mittwoch ins Polizeigewahrsam gebrachte Bad Oeynhausener (wir berichteten) auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend einem Haftrichter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren