Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuber-Trio attackiert 25-Jährigen am helllichten Tag

Minden (ots)

(SN) Zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes kam es am späten Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr in den Bastauwiesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

So war der Geschädigte zu der genannten Uhrzeit fußläufig auf einem in Richtung der Straße "Zum Hopfengarten" verlaufenden Feldweg - der Verlängerung des Grummetswegs - unterwegs, als plötzlich drei männliche Personen aus einem südlichgelegenen Schilfstreifen hervortraten. Dabei forderte das Trio die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der Mann aus dem Kreis Herford dem nicht nachkam, kam es zum körperlichen Angriff. Dabei erlitt der 25-Jährige durch Schläge und Tritte offenbar leichtere Verletzungen.

Als sich der Mann zur Wehr setzte, flüchtete das Täter-Trio in nordöstlicher Richtung über anliegende Ackerfelder. Die eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Ergebnis. Eine RTW-Besatzung übernahm die Behandlung des Verletzten und brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden.

Alle Täter dürften in einem geschätzten Alter von 20-25 Jahren und zwischen 175 und 185 cm groß sein. Am markantesten erwies sich das Erscheinungsbild eines der Unbekannten. Dieser hatte blonde Haare und trug während der Tat weiße Handschuhe sowie eine weiße Sturmhaube.

Hinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell