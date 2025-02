BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots) - Am Mittwochabend (12.02.) wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Er wies sich gegenüber den Bundespolizisten mit einem tunesischen Reisepass aus. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte der 43-Jährige nicht vorlegen. Es bestand der Verdacht der ...

mehr