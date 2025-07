Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in der Burg und an der Fuelbecke

Altena (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, wurde an der Fuelbecker Straße die Scheibe eines weißes Ford Fiesta eingeschlagen. So konnte der Täter eine Handtasche samt Schlüsseln, Portemonnaie, diversen Papieren, Bankkarten und Geld aus dem Wagen stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0 und warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Daher sollten, auch bei kurzen Abwesenheiten, keine Wertsachen im Fahrzeug liegengelassen werden.

Unbekannte haben am vorletzten Wochenende in einem Showroom in den Burgmuseen zwei Mediaplayer gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl am Samstagabend vor einer Woche, weil eine Projektion nicht mehr funktionierte. Am Freitag erstattete der Kreis Anzeige bei der Polizei. Es handelt sich um zwei Brightsign Mediaplayer. (cris)

