Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt wegen Straftat nach dem Tierschutzgesetz: Zeugensuche; Unfallflucht auf Supermarktparkplatz: Zeugen gesucht! und Grünfläche und Baum brannten: Polizei ermittelt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei ermittelt wegen Straftat nach dem Tierschutzgesetz: Zeugensuche - Neuberg / Ravolzhausen

(fg) Eine Hundehalterin war mit ihrem Vierbeiner in tierärztlicher Behandlung, da dieser offensichtlich mehrere Tage lang über Schmerzen klagte. Möglicherweise könnten ausgelegte Köder hierfür verantwortlich sein, weshalb die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Hundehalterin mit ihrem Vierbeiner im Bereich der Schubertstraße, auf dem dortigen rückwärtigen Feldweg und in der Apfelallee unterwegs gewesen. Der Vorfall dürfte sich zwischen Montag und Donnerstag ereignet haben. Weitere Sachverhalte sind der Polizei bislang nicht gemeldet worden. Hinweise bitte unter der Rufnummer an die Wache der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz: Zeugen gesucht! - Biebergemünd / Wirtheim

(fg) Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Markts in der Wirtheimer Straße verursacht hat. Eine silberne Mercedes B-Klasse weist nun unter anderem Schäden an der Heckstoßstange auf. Die Beschädigungen wurden vermutlich bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang verursacht. Ohne sich zu kümmern, machte sich der Unfallbeteiligte davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

3. Grünfläche und Baum brannten: Polizei ermittelt - Bad Soden-Salmünster

(fg) Aufgrund zweier Brände am Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, in der Straße "Zum Heegwald" ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst eine Grünfläche im Bereich der einstelligen Hausnummern und im weiteren Verlauf ein Baum im Bereich der 10er-Hausnummern in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die beiden Brände zeitnah löschen und somit ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der Straße "Zum Heegwald" gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

04.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell