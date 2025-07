Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrraddieb entkam auf Damenrad; Drei Verdächtige vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Handel mit Cannabis; Täter drangen in Bürokomplex ein und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrraddieb entkam auf Damenrad - Offenbach

(cb) Ein Fahrraddieb war am Dienstagvormittag in der Ludwigstraße (80er-Hausnummern) gerade dabei, das Fahrradschloss eines Zweirads ("Cyco City") zu knacken, als der Fahrradbesitzer hinzukam. Der Dieb, der etwa 1,70 Meter groß war, kurze schwarze Haare hatte und ein blaues Shirt trug, ließ das Rad stehen und flüchtete auf einem mitgebrachten Damenrad. Die Beamten des Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Drei Verdächtige vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Handel mit Cannabis - Offenbach

(fg) Die Polizei nahm am Donnerstagabend drei Verdächtige nahe einer Sitzbank am Main in Höhe der Schloßstraße (60er-Hausnummern) / Mainstraße vorläufig fest, nachdem es zuvor offenbar zu einem Angriff gekommen war. Ermittlungen werden nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts des Handels mit Cannabis geführt. Kurz nach der Meldung über eine verletzte Person, gegen 19.30 Uhr, trafen Streifenbesatzungen vor Ort ein und nahmen drei Verdächtige im Alter von 28, 28 und 30 Jahren vorläufig fest. Ein 27-Jähriger, der eine Verletzung im Bauchbereich erlitten hatte, kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die drei Beschuldigten gegen 19.30 Uhr zwei auf der Parkbank sitzende Personen zunächst an. Im weiteren Verlauf soll aus der Gruppe der drei Verdächtigen heraus der Verkauf von Rauschmitteln in Aussicht gestellt worden sein. Da der 27-Jährige und der 19-Jährige jedoch keine Abnahme signalisierten, uferten die verbalen Streitigkeiten in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Hierbei soll der 30-Jährige ein Messer eingesetzt haben, weshalb der 27-Jährige Verletzungen erlitt. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten unter anderem zwei Messer und Cannabis sicher. Die drei Männer mussten mit zum Polizeirevier, wo sie jeweils eine Blutprobe abgeben mussten; zudem wurden die Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend ging es in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Südosthessen. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Wer hat den blauen BMW beschädigt? - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 7.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, als dieser einen blauen BMW X5, der in der Merianstraße (10er-Hausnummern) am Fahrbahnrand abgestellt war, beschädigte. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag, zwischen 9.15 Uhr und 17.45 Uhr. Der blaue Wagen weist Beschädigungen über die gesamte Fahrerseite auf, weshalb ein Anhänger für diese in Betracht kommen könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der 069 8098-5100 entgegen.

4. Ermittlungen wegen sexueller Belästigung: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Dünne Statur, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle sowie lockige Haare, brauner Bart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild: Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach einer sexuellen Belästigung am Freitagmorgen in der Blumenstraße im Bereich der 10er-Hausnummern den Täter. Eine 28-Jährige war gegen 2.35 Uhr auf der Blumenstraße unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach und fragte, ob sie mit auf eine Party wolle. Dabei habe er ihr an das Gesäß gefasst. Offenbar beabsichtigte der Täter, die Frau weiter zu belästigen. Letztlich floh der mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Jogginghose bekleidete Täter in Richtung der Straße "Müllerweg". Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden,

5. Hochwertige Baumaschinen gestohlen: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellten Transporter haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Anschließend nahmen sie die darin befindlichen Werkzeuge und Maschinen mit. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Einbrecher stahlen Schmuck und Ladekabel: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte waren am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße (10er-Hausnummern) zugange und stahlen Schmuck sowie ein Ladekabel. Der Einbruch ereignete sich während der zweistündigen Abwesenheit der Bewohnerin, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Nachdem die Täter die Eingangstür geöffnet hatten, durchwühlten sie im Inneren mehrere Schränke; zudem wurde die Couch durchsucht. Mit der Beute flohen die Eindringlinge anschließend. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Drei Personen leichtverletzt: Polizei ermittelt - Dietzenbach

(cb) Drei Personen, die am Donnerstagabend ein Café in der Werner-Hilpert-Straße (einstellige Hausnummern) besuchten, klagten unter anderem über Hautreizungen, weshalb die Polizei nun gegen einen Anwohner und eine Anwohnerin des dortigen Mehrparteienhauses wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein Pflanzensud, der von einem Balkon des Mehrparteienhauses auf die drei Personen geraten sein soll, für die Verletzungen verantwortlich sein. Die drei Café-Besucher erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort in einem Krankenwagen behandelt. Die genauen Umstände stehen noch nicht fest und sind Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

8. Betrügerinnen erbeuteten Schmuck und Bargeld: Zeugen gesucht! - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Unter dem Vorwand Hilfe zu benötigen drangen zwei Trickbetrügerinnen am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gravenbruchstraße (10er-Hausnummern) ein und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld. Zunächst baten die Frauen um einen Zettel und einen Stift, im weiteren Verlauf um etwas zu trinken. Während die Anwohnerin abgelenkt war, durchsuchte eine der Täterinnen die Wohnung und nahm die Beute an sich. Anschließend flohen die unbekannten Frauen. In der Nachtigallenstraße (20er-Hausnummern) gab es am Donnerstagnachmittag einen ähnlichen Fall, bei der einer Seniorin Geld aus ihrem Portemonnaie entnommen worden war. Hierbei hätten zwei Frauen der betagten Dame beim Verladen von Einkäufen helfen wollen. Letztlich wohl nur aus einem Grund; dem Diebstahl ihres Bargelds. Die Beschreibung der Täterinnen ist nahezu identisch, weshalb die Polizei von einem Tatzusammenhang ausgeht. Folgende Personenbeschreibungen liegen der Polizei vor:

Trickbetrügerin 1:

- 50 bis 55 Jahre alt, dicke Statur, blonde Haare - rosa Oberbekleidung, Brille

Trickbetrügerin 2:

- circa 50 Jahre alt, dicke Statur, dunkle Haare - blaue Kleidung

Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

9. Täter drangen in Bürokomplex ein - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Ein T-Shirt und wenige Euro Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Täter aus einem Bürokomplex in der Otto-Hahn-Straße (30er-Hausnummern). Laut derzeitigen Erkenntnissen begaben sich die Langfinger in den Bürokomplex, dort in das 6. Obergeschoss und klauten das Shirt und Bargeld. Ersten Hinweisen nach waren die Täter zuvor im 5. Obergeschoss desselben Gebäudes zugange. Hier entwendeten sie aus einem Schrank mehrere Fahrzeugschlüssel, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr. Laut Zeugenhinweisen können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- zwischen 25 bis 35 Jahre alt - schmale Statur - dunkelblonde Haare, welche zum Zopf gebunden waren und Geheimratsecken - hatte einen Kinnbart - silberfarbene Armbanduhr am linken Handgelenk - Bekleidung: orangefarbenes T-Shirt und schwarze kurze Hose - führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Täter 2:

- zwischen 30 und 40 Jahren - schmale Statur - schwarze schulterlange Haare - hatte einen schwarzen Vollbart - schwarze Kappe - Bekleidung: schwarzes T-Shirt und kurze Hose - Armband/Kette am linken Handgelenk

Die Ermittler in Neu-Isenburg nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

10. Wer hat das Hakenkreuz in den Lack des Autos geritzt? - Langen

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, welche sich am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr ereignete. Unbekannte haben in den Lack eines schwarzen Skoda Fabia, der in der Hans-Kreiling-Allee am Fahrbahnrand abgestellt war, ein Hakenkreuz (fünf auf fünf Zentimeter) geritzt. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234).

04.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

