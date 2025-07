Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zweite erfolgreiche Fahrradcodier-Aktion der Stadtpolizei Hanau und des Polizeireviers Hanau

Hanau (ots)

(cb) Eine erfolgreiche gemeinsame Fahrradcodieraktion liegt hinter den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Hanau und der Stadtpolizei Hanau. Diese fand am Donnerstag in den Räumlichkeiten des Rathauses in Hanau statt. Während der sechsstündigen Aktion konnten die Ordnungshüter insgesamt 38 Fahrräder und Akkus mit einer individuell generierten Eigentum-Identifikations-Nummer versehen. Anhand dieser kann die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades bei Diebstahl oder Verlust des Rades ermittelt werden. Damit wird ein gestohlenes und codiertes Fahrrad als Hehlerware praktisch unverwertbar.

Wie bei den letzten Veranstaltungen waren die Termine schnell vergeben. Um auch weiteren Interessierten die Chance auf eine Codierung zu ermöglichen, plant das Polizeirevier Hanau eine weitere Fahrradcodieraktion in diesem Jahr. Der Termin dieser geplanten Veranstaltung wird rechtzeitig veröffentlicht werden.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

04.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

