Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 28. Kalenderwoche 2025

Südosthessen (ots)

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeits- sowie Wildunfallgefahrenstrecken und an einem Kindergarten.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.07.2025:

Gemarkung Klein-Krotzenburg, L 2310 in Fahrtrichtung B45 (Wildunfallgefahrenstrecke);

08.07.2025:

Gemarkung Offenbach, B 459 vom Geisfeldkreisel kommend in Fahrtrichtung Offenbach (Unfallhäufungsstelle);

09.07.2025:

Hanau, Pfaffenbrunnenstraße (Kindergarten);

10.07.2025:

Bad Soden-Salmünster, L 3178 in Fahrtrichtung Mernes (Geschwindigkeits- sowie Wildunfallgefahrenstrecke);

11.07.2025:

Erlensee, K 854 in Fahrtrichtung Erlensee (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

Der Enforcement Trailer (mobiler Geschwindigkeitsanhänger) steht vom 7. Juli 2025 bis zum 14. Juli 2025 an folgender Stelle:

Hanau-Steinheim, Ausbauende der B 45 in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 04.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

