POL-OF: Zeugen gesucht: Exhibitionist auf Parkbank; Rassistische Schmierereien an Jugendzentrum: Hinweise erbeten; Stromkasten beschädigt: 8.000 Euro Schaden und mehr

1. Zeugen gesucht: Exhibitionist auf Parkbank- Offenbach

(cb) Als eine 13-Jährige am Mittwoch, gegen 13.50 Uhr, in der Puteauxpromenade, zwischen Röhnstraße und Industriebahnradweg, eine Parkbank passierte, bemerkte die Teenagerin einen unbekannten Mann. Dieser saß auf der Parkbank und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Stromkasten beschädigt: 8.000 Euro Schaden - Offenbach

(fg) Einen in der Sprendlinger Landstraße im Bereich der 230er-Hausnummern stehenden Stromkasten haben Unbekannte am Donnerstagmorgen beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung geführt. Die Tat ereignete sich zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Rassistische Schmierereien an Jugendzentrum: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Rassistische Schmierereien an den Schaukästen sowie der Eingangstür eines Jugendzentrums in der Johannes-Morhart-Straße (einstellige Hausnummern) wurde über einen Mitarbeiter der Polizei gemeldet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Wer hat den schwarzen Audi gestreift? - Dietzenbach

(cb) Wer hat den schwarzen Audi A 5 gestreift und dadurch einen Sachschaden von 5.000 Euro verursacht? Das fragen die Beamten der Polizeistation Dietzenbach und suchen Zeugen der Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr, ereignete. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den schwarzen Wagen, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung im Nelkenweg (einstellige Hausnummern) am Fahrbahnrand parkte, beim Wenden oder Rückwärtsfahren. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Beamten in Dietzenbach.

5. Schweinwerfer, Kühlschrank und Zigaretten aus Sprinter geklaut - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Beide Frontscheinwerfer, einen Fahrzeugkühlschrank sowie Zigaretten klauten bislang Unbekannte, als diese einen orangefarbenen Sprinter, der in der Kopernikusstraße (einstellige Hausnummern) parkte, angingen. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten die Diebe die Frontscheinwerfer des Sprinters und drangen anschließend über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Fahrzeuginnere ein. Dort nahmen sie dann den Fahrzeugkühlschrank und mehrere Zigarettenpackungen mit. Insgesamt richteten die Ganoven dadurch einen Sachschaden von etwa 1.700 Euro an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

