Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brummi streift vorbeifahrenden Transporter; Deckenelemente in Tiefgarage beschädigt: 20.000 Euro Schaden; Motorrad gestohlen: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Brummi streift vorbeifahrenden Transporter - Bundesstraße 43 a

(cb) Zwei Fahrzeuge, ein Transporter und ein gelber Brummi mit gelbem Anhänger, fuhren am Freitag, gegen 7.20 Uhr, auf der Bundesstraße 43a in Höhe Hanau in Fahrtrichtung der Autobahn 3 nebeneinander. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Laster-Fahrer in Höhe des Sprinters zu weit nach links ab und streifte den weißen Transporter über die gesamte Fahrzeuglänge. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro zu kümmern, machte sich der Fahrer des gelben Sattelzuges davon. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen nehmen Zeugenhinweise unter der 06181 9010-0 entgegen.

2. Deckenelemente in Tiefgarage beschädigt: 20.000 Euro Schaden - Hanau / Wolfgang

(fg) Unbekannte waren zwischen Freitag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, in einer Tiefgarage in der Straße "Maria-Merian-Bogen" (einstellige Hausnummern) zugange und beschädigten dortige Deckenelemente über eine Gesamtfläche von rund 180 Quadratmetern. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem noch im Bau befindlichen Gebäude, indem diese mutmaßlich einen vor der dortigen Tiefgarage stehenden Bauzaun überstiegen. Anschließend beschädigten die Täter die Dämmung der Decke. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Citroen krachte in Brückengeländer - Nidderau / Windecken

(cb) Ein 58-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag in seinem roten Citroen Berlingo auf der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen, gegen 14.20 Uhr, von der Fahrbahn abkam und in ein Brückengeländer krachte. Mit schweren Verletzungen im Brust- und Gesichtsbereich wurde er ein Krankenhaus verbracht. Der rote Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Fahrzeug entstanden Unfallschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Wer hat den weißen Fabia angedotzt? - Wächtersbach

(cb) Die Polizei in Bad Orb sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf einem Parkplatz in der Main-Kinzig-Straße ereignete, Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Fahrzeugeigentümerin ihren weißen Skoda Fabia gegen 10.30 Uhr und ging einkaufen. Als sie nur 30 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkam, musste sie Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird mit 2.000 Euro angegeben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

5. Einbruch in Freibad: Zeugen gesucht! - Steinau an der Straße

(fg) Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachten Unbekannte, die in der Nacht zum Mittwoch eine Tür zum Kassenbereich am Freibad in der Straße "Am Steines" aufhebelten. Im weiteren Verlauf warfen die Eindringlinge Fundsachen aus einem offenen Schrank auf den dortigen Boden. Des Weiteren hebelten die Täter die Seitentür zum angrenzenden Kiosk auf. Aus dem Kassenbereich und im Kiosk wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 4 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Zerstörter Weidezaun: Zeugensuche! - Schlüchtern / Elm

(cb) Ein etwa 35 Jahre alter blonder Mann, der ein blaues T-Shirt trug, soll am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, einen Weidezaun in der Brückenstraße zerstört haben. Anschließend sei dieser zu den Pferden auf der Koppel gegangen und habe mehreren Pferden Halfter abgenommen. Laut Zeugenaussagen sei der Mann anschließend in Richtung Herolz über die angrenzenden Felder geflüchtet. Es gibt bereits erste Hinweise auf einen möglichen Täter. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06001 9610-0 an die Ermittler in Schlüchtern.

7. Motorrad gestohlen: Zeugen gesucht! - Sinntal / Jossa

(fg) Ein mittels Spanngurten gesichertes Motorrad, das auf einem Anhänger in der Straße "Waldsiedlung" im Bereich eines dortigen Sportplatzes stand, wurde gestohlen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Diebe einen Draht der Alarmanlage durch und öffneten anschließend die Spanngurte. Danach flüchteten sie mit der Husqvarna 701 Enduro in den Farben weiß, blau und gelb. An dem Zweirad war ein COE-Kennzeichenschild (Kreis Coesfeld - Nordrhein-Westfalen) mit der Ziffernfolge 46 angebracht. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 03.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell