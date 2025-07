POL-OF: Schutzfrau vor Ort mit Infostand auf Senioren-Sommerfest

Polizeipräsidium Südosthessen

Schutzfrau vor Ort mit Infostand auf Senioren-Sommerfest

Bruchköbel

(fg) Am Donnerstagnachmittag fand das Senioren-Sommerfest mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern auf dem "Freien Platz" in der Hauptstraße in Bruchköbel statt. Gemeinsam mit der örtlichen Stadtpolizei sowie zwei Sicherheitsberatern für Senioren des Polizeipräsidiums Südosthessen, Herrn Wernicke und Herrn Schädel, war die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann, mit einem Informationsstand vertreten. Dort erhielten Interessierte wichtige Hinweise und Tipps zum Schutz vor Straftaten, die sich gezielt gegen ältere Menschen richten, etwa zu Betrugsmaschen am Telefon, "Haustürgeschäften" sowie Internetkriminalität und den damit einhergehenden Gefahren. Der Stand und die durchgeführten Gespräche fanden großen Anklang und trugen dazu bei, das Bewusstsein für mehr Sicherheit im Alltag zu stärken.

