Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blechschaden beim Ausparken

Apolda (ots)

In der Marktpassage in Apolda kam es gestern zu einem kleinen Unfall mit Blechschaden. Beim rückwärts Ausparken ist ein 56-jähriger PKW-Fahrer gegen das Heck eines gegenüber parkenden PKW gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein kleiner Blechschaden. Verletzt wurde niemand.

