Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2024, 17:30 Uhr bis 11.10.2024, 08:30 Uhr kam es in der Schenkenböhlstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruch in eine dortige Arztpraxis. Bislang unbekannte Täter brachen nach ersten Ermittlungen das Terrassenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Arztpraxis. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell