Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufgehalten...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 49-Jähriger nicht-europäischer Staatsbürger, welcher am 11.10.2024 um 08:30 Uhr in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann einer Erwerbstätigkeit nachging und dieser somit nicht nur aus touristischen Zwecken sich im Bundesgebiet aufhielt. Aufgrund dieser Tatsache hielt dieser sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf und missbrauchte damit seinen legalen Aufenthalt. Daher musste er die Beamten in die hiesige Dienststelle begleiten. Hier konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrer unter Cannabiseinfluss stand, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss einer Bekannten übergeben und der 49-Fahrer zum Zwecke der weiteren Maßnahmen der zuständigen Ausländerbehörde überstellt. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell