Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche

Hemer (ots)

Heute Nacht gegen 1.30 Uhr versuchte ein Unbekannter, gewaltsam die Tür eines Discounters an der Stephanstraße zu öffnen. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten. Als sich der Zeuge bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Fahrradweg. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Mit Kanalschacht-Deckeln wurden am Freitag kurz vor Mitternacht die Fensterscheibe eines Kiosks an der Hauptstraße eingeschlagen. Zeugen hörten einen Knall, stellten den Schaden fest und informierten die Polizei. Die Polizeibeamten dokumentierten den Einbruchversuch und setzten die Schachtdeckel wieder an ihre Plätze zurück. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell