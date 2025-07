Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eigentümer verfolgt Pedelec-Dieb - Einbrüche - Betrug mit Bankkarte

Menden (ots)

Vor den Augen der Besitzer hat ein Unbekannter am Donnerstagmittag ein Pedelec gestohlen.

Gegen 13.15 Uhr saß das Ehepaar auf der Terrasse, während ihre Pedelecs auf dem Grundstück nahe am Zaun standen. Die beiden beobachteten, wie ein Fremder über ihren Zaun stieg, das Pedelec griff, es über den Zaun hob, sich auf den Sattel schwang und davonfuhr. Der Bestohlene nahm mit dem zweiten Pedelec die Verfolgung auf. Als der Täter plötzlich umdrehte, konnte ihn der Verfolger an einen Zaun drängen. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, worauf der Täter zu Fuß flüchtete.

Unbekannte haben am Freitagabend zwischen 21.15 und 23.30 Uhr versucht, die Tür eines Ladenlokals an der Unteren Promenade aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. In der Nacht zum Freitag wurde an der Schwarzwaldstraße das Fenster eines Rohbaus aufgehebelt. Unbekannte entwendeten diverses Werkzeug einer Baufirma.

Aus einem Kellerraum an der Baustraße wurde zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmittag ein E-Scooter gestohlen.

Einem 91-jährigen ist die Bankkarte auf unbekannte Weise abhandengekommen. Möglicherweise wurde sie gestohlen. Als er den Verlust bei seiner Bank meldete, hörte er, dass seine Bankkarte inzwischen fünfmal an Geldautomaten genutzt wurde, um Geld abzuheben.

An der Wunne wurde am Samstag zwischen 20.20 und 22 Uhr ein Reifen eines geparkten VW Golf aufgeschlitzt.

An der Aechterholzstraße wurde in der Nacht zum Samstag die Heckscheibe eines VW Multivans eingeschlagen. (cris)

