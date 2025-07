POL-MK: Vandalismus an Ladesäulen

Herscheid (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. An der Plettenberger Straße wurde die Frontscheibe eines VWs beschädigt, ein Fiat am Danziger Weg hat nun eine beschädigte Tür. An der Hohle Straße wurde mit einem Stein die Scheibe eines Dacias beschädigt, die Polizei sucht nun Zeugen zu den Vorfällen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

