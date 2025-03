Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Gewalt gegen Einsatzkräfte

Hagen (ots)

Bei einem Einsatz des Rettungsdienstes in der Nacht auf Sonntag wurden Einsatzkräfte der Hagener Berufsfeuerwehr massiv körperlich angegangen. Der Rettungdienst war zu einer verletzten, weiblichen Person im Innenstadtbereich alarmiert. Die leichtverletzte Patientin wurde zur Behandlung in den Rettungswagen verbracht. Die männliche Begleitperson der Patientin hat dann unvermittelt die Besatzung angegriffen, einen der Kollegen aus dem Fahrzeug gerissen ihn zu Boden gebracht und gewürgt. Der andere Kollege eilte ihm zur Hilfe und zusammen mit der herbeigerufenen Polizei konnte der Angreifer gesichert werden. Die Kollegen wurden zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und konnten ihren Dienst nicht mehr aufnehmen. Der Rettungswagen wurde außer Dienst genommen. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Wir verurteilen diesen Angriff zutiefst, unsere Einsatzkräfte versuchen rund um die Uhr Menschen in Notlagen zu helfen, wir sind schockiert und wütend, dass es dabei immer wieder zu übergriffen auf uns kommt. Alle Fälle werden konsequent zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell