POL-MFR: (732) Einbruch in soziale Einrichtung - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (16./17.07.2025) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 21:30 Uhr (Mittwoch) und 06:00 Uhr (Donnerstag) drangen die Einbrecher gewaltsam in den Verwaltungsbereich der Einrichtung in der Gstadter Straße ein. Nachdem die Unbekannten im Inneren mehrere Bürotüren öffneten, brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Spurensicherungsmaßnahmen wurden am Tatort durchgeführt. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentusmdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

