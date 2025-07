POL-MFR: (731) Versammlungsgeschehen am Samstag, den 19.07.2025 - Verkehrshinweise

Altdorf bei Nürnberg (ots) - Am Mittwochmittag (16.07.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnanwesen in der Straße ´Hofstattäcker`. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse ...

mehr