Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Motorradfahrer verlor bei einem Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug, er geriet unter einen Lkw.

Auf der Kirchhellener Straße kam es am Mittwochnachmittag (15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Bottrop fuhr auf der Kirchhellener Straße in Höhe der Lindhorststraße in Richtung Kirchhellen auf dem linken Fahrstreifen. Parallel zu ihm fuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien auf dem rechten Fahrtstreifen, als der Kradfahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und unter den Lkw geriet. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

