POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zwischen Auto und LKW

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am gestrigen Nachmittag (14. Mai, 15:40 Uhr) wurde ein Mann schwer verletzt. Nach ersten Informationen wollte ein 44 - jähriger Autofahrer aus Remscheid von einem Firmengelände nach rechts auf die Straße "Gohrweide" abbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem LKW. Der 45- jährige LKW-Fahrer aus Bochum war zuvor in Richtung Sackgasse unterwegs. Ein Rettungswagen fuhr den Mann aus Remscheid in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15000 Euro.

