Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Baum kollidiert: Auto überschlägt sich

Minden (ots)

(SN) Wegen eines auf dem Dach liegenden Autos wurde die Polizei am Samstag gegen 20.20 Uhr in den Bereich der Bastauwiesen nach Haddenhausen gerufen.

Zuvor hatte ein 19-jähriger Audi-Fahrer den Erkenntnissen nach gegen 19.45 Uhr einen unbefestigten Kiesweg im Bereich in nördlicher Richtung befahren und dabei kurz hinter der Verlängerung der Straßen "Zum Hopfengarten / Mitteldamm" die Kontrolle über das Auto verloren. Nachdem der Wagen zuerst nach links schleuderte, geriet er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zur Kollision mit einem Straßenbau. Der Audi hob ab, überschlug sich und fand auf dem Dach liegend seine Endposition auf einem Grünstreifen. Der Baum knickte durch die Wucht des Unfalls ab.

Anschließend hatten der leicht verletzte 19-Jährige und sein zwei Jahre älterer Beifahrer eine offenbar weniger gute Idee und verließen die Unfallörtlichkeit ohne die Polizei informiert zu haben. Dies aber taten Zeugen nachdem sie auf den Unfallwagen aufmerksam geworden. Bei Eintreffen der entsandten Streifenwagenbesatzung versuchte das zwischenzeitlich zurückgekehrte Duo schließlich den nicht mehr fahrbereiten Wagen mithilfe eines Traktors zu bergen.

Gegen den 19-jährigen Bad Oeynhausener fertigten die Polizisten in der Folge eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

