Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: 42-Jähriger erscheint unter Drogeneinfluss mit Auto bei der Polizei

Freiburg (ots)

Mutmaßlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln erschien am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 17:00 Uhr ein 42 Jahre alter Autofahrer bei der Verkehrspolizei in der Bissierstraße in Freiburg-Betzenhausen.

Dem Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Fahrten unter Drogeneinfluss in Erscheinung getreten war, sollte wegen eines vorliegenden Beschlusses dessen Fahrerlaubnis entzogen werden. Zur Eröffnung des Beschlusses sollte der 42-Jährige beim Polizeipräsidium Freiburg erscheinen.

Als der Betroffene mit seinem Auto vor die Dienststelle fuhr, wurde er vom zuständigen Polizeibeamten beobachtet. Bei der anschließenden Eröffnung des Gerichtsbeschlusses wirkte der 42-Jährige gegenüber dem Beamten augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein in der Folge durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain und Morphine.

Es folgten eine Blutentnahme und der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Gegen Ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

