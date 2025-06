POL-GT: Feuer an der Glatzer Straße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (TP) - Wie am Montag, 16.06.2025, 18:54 Uhr, veröffentlicht, verließ die 85-Jährige Ursula J. aus Rheda-Wiedenbrück ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Sie kehrte gegen 20:30 Uhr wohlbehalten zurück. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle ...

mehr